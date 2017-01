Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Andreas Beck, siyah-beyazlı takıma transferi gündemde olan Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun transferinin gerçekleşmesi halinde takıma güç katacağına inandığını söyledi.



Andreas Beck, siyah-beyazlı takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Beck, Eto'o'nun Türkiye'deki en büyük isimlerden biri olduğunun altını çizerek, "Eto'o'nun bizimle olmasından mutlu oluruz. Görüşmeler ne durumda bilemiyorum. Takıma katkı sağlayacak, fark yaratacak her oyuncu bizi mutlu eder. Çünkü ligin ikinci yarısında çok uzun bir maraton olacak ve çok maç oynayacağız." dedi.



Alman oyuncu, ligin ikinci devresinde ligde şampiyon olmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini açıkladı.



Antalya'da çok iyi koşullarda çalıştıklarını dile getiren Andreas Beck, hedefleriyle ilgili olarak, "Çok büyük hedeflerimiz var. Ligde tekrar şampiyon olmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa Ligi'nde ilerlemek istiyoruz. Bizi çok yoğun bir maç takvimi bekliyor. Biz de sıkı şekilde buna hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Şampiyonluk yarışı son maça kadar devam edebilir"



Beck, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının geçtiğimiz sezona göre daha ilginç olduğunu ve liderlik potasındaki her takımın sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde kalabileceğini iddia ederek, şunları söyledi:



"Şampiyonluk yarışında 'küçük maçlar' belirleyici olacak. Hava ve saha koşullarının zor olduğu deplasman maçları bence çok önemli. Çünkü bunlar, kazanma şansınızın yüzde 50 olduğu maçlar. Bu maçları kazandığınızda şampiyonluk şansınız çok yükseliyor. Geçen sezon biz bunu başarmıştık. Rakiplerinize karşı derbilerde kaybetmemeniz gerekiyor. Kaybedince rakibinizin ciddi bir şekilde gerisinde kalıyorsunuz. Bu uzun bir yarış, son maça kadar devam edebilir. Bu sezonun farkı, Başakşehir büyük bir çıkış yaptı ve Galatasaray geçen sezona göre daha iyi durumda. Bu takımlar birbirleriyle oynayacak, oralarda da puan kayıpları olacak. Bu da sonuca etki edecek."



"Gomez döner mi bilemiyorum"



Andreas Beck, kariyerinde yaşadığı 2 şampiyonlukta da forvette Mario Gomez'in oynadığının hatırlatılması ve Alman forvetle görüştüğünün sorulması üzerine, "İrtibat halindeyiz, çok sık olmasa da görüşüyoruz. Burada olup biten her şeyden haberi var. Maçları takip ediyor. Geçen sezon gerçekten çok güzel zamanlar geçirdi, kariyerinin en güzel dönemlerinden biriydi. Yeni bir maceraya atılmak istedi ve Almanya'ya gitti. O da kolay değil, orada da işler kolay yürümüyor. Gomez döner mi bilemiyorum ama dönmek isterse yeterli kaliteye, yeterli yeteneklere sahip. Bunu defalarca kanıtladı, böyle bir isteği var mı, bunun için bir şey söyleyemem." şeklinde konuştu.



"Takım içinde rekabet halindeyiz"



Alman savunma oyuncusu, sezon başında takıma katılan Gökhan Gönül ile aralarındaki rekabet hakkında, "Burası büyük bir takım, burada Türkiye'nin en iyi oyuncuları oynuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Geçen sezon benim için çok yoğundu, neredeyse her maçta oynadım. Teknik direktörümüz daha fazla rotasyon yapacağını da söyledi. Biz de takım içinde rekabet halindeyiz. Elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Her gün gelişim sağlamaya çalışıyorum ve her oyuncu gibi çok maçta oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Andreas Beck, takımın yeni transferi Matej Mitrovic ile de iki antrenman yaptıklarını belirterek, "Fiziksel olarak iyi durumda. Uzun boylu ve güçlü bir futbolcu. Türk ve Hırvat ligleri farklı, uyum sürecini çabuk atlatması önemli. Sağlıklı olduğu sürece bize katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.



"Kendimi Türkiye'de güvende hissediyorum"



Türkiye'de yaşanan terör olaylarının kendisini de çok üzdüğünü aktaran Beck, şunları kaydetti:



"Bu ülkedeki her insan için rahatsız edici bir durum. Burası çok güzel bir ülke ve terör herkesi rahatsız ediyor. Alman basınına yaptığım açıklamada 'Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum, burada pozitif bir atmosfer var, ben de eşim de çocuğum da böyle düşünüyor' demiştim. Kendimi Türkiye'de güvende hissediyorum ve kesinlikle ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Terör umarım azalır. Ülke bir an önce huzurlu bir atmosfere kavuşur. Çünkü burası güzel bir ülke ve bu tip olayları hak etmiyor."



Andreas Beck, "Savunma yönü zayıf Quaresma'nın arkasında oynamak senin için zor mu?" sorusuna ise, "Yüksek kalitedeki oyuncularla oynamak mutluluk verici. Oynadığınız oyuncuların kalitelerini bilmeniz gerekiyor. Türkiye'de savunma hücum dengesini sağlamak önemli. Öndeki oyuncuların önceliği gol atmak, üretmek, savunma yapmak değil. Benim işim de işin savunma tarafını sağlamak." yanıtını verdi.



Alman oyuncu, son olarak Türkçe'yi anladığını ancak konuşmak için biraz daha fazla pratiğe ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.