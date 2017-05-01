ANTALYASPOR formasıyla süper ligde bir maçta 3 defa fileleri havalandıran Samuel Eto'o, 1078 gün sonra hattrick yaptı.



Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Antalyaspor'un Adanaspor'u deplasmanda 5-2 yendiği maçta kırmızı beyazlıların Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o 3 gol attı. Süper Lig'de oynadığı 54 maçta 34 gole adını yazdıran Eto'o, bu sezon 14'üncü gölünü kaydetti. Eto'o, Adanaspor maçında Antalyaspor formasıyla da Süper Lig'de ilk kez hattrick yaptı. Kariyerinde en son 2013-2014 sezonunda Chelsea formasıyla Manchester United'a 3 gol atan Eto'o, 1078 gün sonra hattrick yapmanın sevincini yaşadı.



Eto'o, Antalyaspor'un geçen sene Denizlispor ile oynadığı hazırlık maçında da 3 gol atmıştı. Kırmızı beyazlılara geçen yıl transfer olan Eto'o, sezonu 20 golle tamamlamıştı. Bu sezon 29 maçta 14 gol sayısına ulaşan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürüyor.



- Antalya