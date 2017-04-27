Etnospor Kültür Festivali Başlıyor

Geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yenikapı Meydanı'nda bu yıl 2'incisi düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivalinin hazırlıkları başladı.



Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yenikapı Meydanı'nda bu yıl 2'incisi düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivalininhazırlıkları başladı. Geçtiğimiz yıl Küçükçekmece'de düzenlenen ve iki yüz binin üstünde ziyaretçinin ilgi odağı olan festival, bu yıl daha kapsamlı ve zengin bir içerikle vatandaşların ziyaretine açılmaya hazırlanıyor. Geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen festivalde aba güreşinden mangalaya, aşık oyunundan kökbörüye kadar çeşitli müsabakalar, çocuk oyunları konserler, sanatsal etkinlikler ve atölye çalışmaları yer alacak. 1 milyon metrekarelik büyük bir alanda gerçekleşecek olan festivalde bu yıl yapılacak etkinliklere yenilerini eklenirken vatandaşların festivale yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - İSTANBUL