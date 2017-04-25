Etliekmeğe Kadın Usta Eli Değiyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde lokantada etliekmek ustası olarak çalışan Songül Cengiz, fırın başında etliekmek yapıp servis ederek aile bütçesine katkı sağlıyor.



Zor bir iş olan etliekmek ustalığını 10 yıldır yapan Songül Cengiz (30), azmiyle herkese örnek oluyor. Yıllardır sıcak fırının başında etliekmek pişiren Songül Cengiz, işinden gurur duyduğunu beliterek, "Sabah işe geliyor, hamurumuza geçiyoruz ve beze haline getiriyoruz. Sonra fırınımızı yakıyoruz, tezgahımızın başına gelerek hamurumuzu açıyoruz. Etliekmeği yapıp fırın işlemine geçiyoruz. Piştikten sonra çıkarıyoruz, müşterilerimize servis yapıyoruz. Müşterilerimiz bir bayanı tezgahın başında gördüğü zaman mutlu olup gurur duyuyor. Bir bayan istediği zaman her şeyi yapabilir, kadın yeter ki istesin, azimli olsun. Azmin elinden hiçbir şey kaçmayacağına inanıyorum. İşimden çok memnunum ve ömrüm yettiği sürece yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



İşyeri sahibi Aytaç Görmez ise, "Meslek gereği zor bir sanatımız olduğu için usta bulmakta zorlanıyoruz. Songül hanım da bu işi yıllardır yapmakta. Biz de kendisiyle çalışma imkanı bulduk ve kendisinden gayet memnunuz. Bir erkek ustayı aratmıyor. Kadınların azmi başarısı her şeyi yaptırıyor" dedi. - KONYA