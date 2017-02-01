Etler ve Pişirme Teknikleri

"Et kimi insan için vazgeçilmezdir. Vazgeçilmezi etler olan sizler için Günaydın Steak House'un şefi Murat Kuru / İbrahim Tınmaz ile yapması eğlenceli yemesi bir o kadar zevkli olan bir menü hazırladık."
Etkinlik Detayları:
Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,
Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
Eğitim toplam 3 saat sürecektir.
Etkinlik Detayı :
- Et Kesim Teknikleri
- Mühürleme Tekniği
- Ateşsiz Pişirme Tekniği
- Dry Aged T-Bone Steak
- Lokum
- Dana Carpaccio
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Kaynak: Etkinlik.io