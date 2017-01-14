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Etler ve Pişirme Teknikleri

Etler ve Pişirme Teknikleri

"Et kimi insan için vazgeçilmezdir.

Etler ve Pişirme Teknikleri

"Et kimi insan için vazgeçilmezdir. Vazgeçilmezi etler olan sizler için Günaydın Steak House'un şefi Murat Kuru / İbrahim Tınmaz ile yapması eğlenceli yemesi bir o kadar zevkli olan bir menü hazırladık."

Etkinlik Detayları:

Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,

Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

Eğitim toplam 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı :

- Et Kesim Teknikleri

- Mühürleme Tekniği

- Ateşsiz Pişirme Tekniği

- Dry Aged T-Bone Steak

- Lokum

- Dana Carpaccio

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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