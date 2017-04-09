Etler ve Pişirme Teknikleri 4
"Et kimi insan için vazgeçilmezdir.
"Et kimi insan için vazgeçilmezdir. Vazgeçilmezi etler olan sizler için Günaydın Steak House'un şefi Murat Kuru / İbrahim Tınmaz ile yapması eğlenceli yemesi bir o kadar zevkli olan bir menü hazırladık."
Etkinlik Detayları:
Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,
Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
Eğitim toplam 3 saat sürecektir.
Etkinlik Detayı :
Et Kesim/Doğrama Teknikleri
New York Steak
Bearnez Soslu Lokum Izgara
Şaşlık Kebabı
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy
Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A
Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 30: 00
Kategori : Etler ve Pişirme Teknikleri 4
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır