Etler ve Pişirme Teknikleri 4

"Et kimi insan için vazgeçilmezdir.

Etler ve Pişirme Teknikleri 4

"Et kimi insan için vazgeçilmezdir. Vazgeçilmezi etler olan sizler için Günaydın Steak House'un şefi Murat Kuru / İbrahim Tınmaz ile yapması eğlenceli yemesi bir o kadar zevkli olan bir menü hazırladık." 

Etkinlik Detayları:

Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,

Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

Eğitim toplam 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı :

Et Kesim/Doğrama Teknikleri

New York Steak

Bearnez Soslu Lokum Izgara

Şaşlık Kebabı

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 30: 00

Kategori : Etler ve Pişirme Teknikleri 4

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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