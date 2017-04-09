"Et kimi insan için vazgeçilmezdir. Vazgeçilmezi etler olan sizler için Günaydın Steak House'un şefi Murat Kuru / İbrahim Tınmaz ile yapması eğlenceli yemesi bir o kadar zevkli olan bir menü hazırladık."



Etkinlik Detayları:



Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



Eğitim toplam 3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı :



Et Kesim/Doğrama Teknikleri



New York Steak



Bearnez Soslu Lokum Izgara



Şaşlık Kebabı



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy



Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A



Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 30: 00



Kategori : Etler ve Pişirme Teknikleri 4



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır