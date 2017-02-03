Etler ve Pişirme Teknikleri 3

"Et kimi insan için vazgeçilmezdir.

Etler ve Pişirme Teknikleri 3

"Et kimi insan için vazgeçilmezdir. Vazgeçilmezi etler olan sizler için Günaydın Steak House'un şefi Murat Kuru / İbrahim Tınmaz ile yapması eğlenceli yemesi bir o kadar zevkli olan bir menü hazırladık." 

Etkinlik Detayları:

Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,

Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

Eğitim toplam 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı :

Et Kesim/Doğrama Teknikleri

Porter House Steak

Hollandez  Soslu Steak Spagetti

Kaşarlı Kasap Köfte

Buket Garni 

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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Murat Kuru