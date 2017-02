Etler ve Pişirme Teknikleri 3

"Et kimi insan için vazgeçilmezdir. Vazgeçilmezi etler olan sizler için Günaydın Steak House'un şefi Murat Kuru / İbrahim Tınmaz ile yapması eğlenceli yemesi bir o kadar zevkli olan bir menü hazırladık."



Etkinlik Detayları:



Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



Eğitim toplam 3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı :



Et Kesim/Doğrama Teknikleri



Porter House Steak



Hollandez Soslu Steak Spagetti



Kaşarlı Kasap Köfte



Buket Garni



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.