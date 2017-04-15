Etler ve Pişirme Teknikleri 1

"Etler ve Pişirme Teknikleri 1" workshop'u, 28 Nisan'da Turkish Culinary Academy'de sizlerle..."Et kimi insan için vazgeçilmezdir.

Etler ve Pişirme Teknikleri 1

"Etler ve Pişirme Teknikleri 1" workshop'u, 28 Nisan'da Turkish Culinary Academy'de sizlerle...

"Et kimi insan için vazgeçilmezdir. Vazgeçilmezi etler olan sizler için Günaydın Steak House'un şefi Murat Kuru / İbrahim Tınmaz ile yapması eğlenceli yemesi bir o kadar zevkli olan bir menü hazırladık."

Etkinlik Detayları:

Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,

Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

Eğitim toplam 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı :

- Et Kesim Teknikleri

- Mühürleme Tekniği

- Ateşsiz Pişirme Tekniği

- Dry Aged T-Bone Steak

- Lokum

- Dana Carpaccio

"Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz."

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 15.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 30: 00

Kategori : Etler ve Pişirme Teknikleri 1

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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