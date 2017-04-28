Etkisiz hale getirilen teröristlerden Kanas, Bixi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi



TUNCELİ - Tunceli'da jandarma komanda ve özel harekat timleri tarafından Aliboğazı'nda düzenlenen operasyonda 2'si ölü 10 terörist etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede yapılan aramada keskin nişancı tüfeği Kanas, Bixi ve kalaşnikof olmak üzeri 9 silahla çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Aynı gece Kızılmescit bölgesinde ise 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, 5 adet M-16 ve Kalaşnikof, 10 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

Hozat 51.Motorlu Piyade Tugay Komutanlığının sevk ve idaresinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından Aliboğazı Bölgesinde Bölücü Terör Örgütüne yönelik dün sabah "Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85" operasyonu başlatıldığını hatırlatan Valilik açıklamasında," Teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 erkek terörist öldürülmüş, 2 kadın terörist yaralı, 6'sı sağ terörist teslim olmuştur. 1 kahraman askerimiz ise operasyon esnasında yaralanmış, kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Askerimizin sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ayrıca askerimizi yaralayan terörist çatışma sırasında ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Teröristlerin silah ve mühimmatları ele geçirildi

Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyeti ile ilgili de bilgi veren Valilik tarafından yapılan açıklamada," 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet BİXİ makinalı tüfek, 1 adet kannas keskin nişancı tüfeği, 3 adet savunma el bombası, 619 adet kalaşnikof fişeği, 184 adet Bixi mühimmatı, 2 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 27 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet araç tipi telsiz, 1 adet el telsizi, 1 adet roketatar mühimmatı, 1 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 2 adet şarjör kütüklüğü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuştur"denildi.

İki bölgede toplam 9'u ölü 17 terörist ele geçirildi

Aliboğazı dışında Kızılmescit'te hava ve karadan yapılan harekatı hatırlatan valilik açıklamasında, 9'u ölü, 2'si yaralı olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini yeniledi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden 2'sinin cesedinin kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği öğrenildi. Yaralı 2 kadın teröristin ise Tunceli devlet hastanesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.