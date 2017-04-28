Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerden Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'nin Aliboğazı bölgesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası bölgede yapılan aramada silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığının sevk ve idaresinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından Aliboğazı bölgesinde dün sabah "Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85 Operasyonu" başlatıldığı hatırlatılarak, "Teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 erkek terörist öldürülmüş, 2 kadın terörist yaralı, 6'sı sağ terörist teslim olmuştur. 1 kahraman askerimiz ise operasyon esnasında yaralanmış, kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Askerimizin sağlık durumu iyi olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ayrıca askerimizi yaralayan terörist çatışma sırasında ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.



Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Bixi makinalı tüfek, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 3 adet savunma el bombası, 619 adet Kalaşnikof fişeği, 184 adet Bixi mühimmatı, 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 27 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet araç tipi telsiz, 1 adet el telsizi, 1 adet roketatar mühimmatı, 1 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 2 adet şarjör kütüklüğü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen malzemelere Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulduğu kaydedildi.



İki bölgede 9'u ölü 17 terörist ele geçirildi



Açıklamada, Aliboğazı dışında Kızılmescit'te hava ve karadan yapılan harekatta 9'u ölü, 2'si yaralı olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği yinelendi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden 2'sinin cesedinin kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği kaydedildi. Yaralı 2 kadın teröristin ise Tunceli Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. - TUNCELİ