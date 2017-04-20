Etkisiz hale getirilen teröristin boynunda Hz. İsa figürlü haç kolye bulundu



İSTANBUL - Şırnak'ta sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin boynunda çarmığa gerilmiş Hz. İsa figürlü haç kolye olması dikkat çekti.

Güvenlik güçlerince Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde dünden itibaren sürdürülen operasyonlarda aralarında sözde Besta cephe sorumlusu İran asıllı bir teröristinde bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürerken etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin boynundaki kolye dikkat çekti. Teröristin boyunda Hz. İsa figürlü haç kolye olduğu görüldü.