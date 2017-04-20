Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 16'ya Yükseldi

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 16 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 13 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten bu sabaha karşı saat 05.30'da 3 bölücü terör örgütü mensubu daha atak helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



(İHA)