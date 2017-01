Etkin İletişim & İnsan İlişkileri ile Kurumsal Başarı Eğitimi



Gülümsemenin Büyüsü



18 Ocak 2017 / 09.30-17.00 / Titanic Hotel Taksim



Sunum:



Kutay ÜRKMEN / Psikolog / Eğitimci / Motivasyonel Konuşmacı



Volkan AKAY "Bay İfade" / İfade Eğitmeni / Motivasyonel Konuşmacı



Günümüzde işletmelerin, rekabetin arttığı, pazar koşullarının zorlaştığı, krizlerin her an yaşanabildiği, tüketici ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin çeşitlendiği koşullarda ayakta kalabilmek ve başarılı olabilmek için olumlu ve güçlü bir kurum imajına, etkin iletişim & insan ilişkilerine, GÜLÜMSEYEN ekiplere ihtiyaçları vardır. Bu koşullarda başarılı olabilmek için olumlu kurum imajı oluşturulması çalışmalarının, kurumun bütün kademelerinde ve bütün unsurlarıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşletmenin entelektüel sermayesi olan çalışanların mutluluğu ve kuruma olan sadakatinin sağlanmasında oldukça önemli olan iç imaj ve etkin iletişim de bu unsurların en başında gelir.



Başka bir ifadeyle kurum bir iletişim ağı olarak düşünülmelidir. İletişim ağının iyi kurulmuş olması ve işlemesi, kurumsal başarıyı etkileyerek, çıktıların yüksek olmasına neden olacaktır. Çünkü doğru iletişim, içinden bütün yönetsel faaliyetlerin aktığı bir kanal olarak kabul edilmektedir. İletişim, örgütün sinir sistemini oluşturmaktadır. Bu durum kurum içinde ve dışında meydana gelen gelişmeleri takip etmeyi kolaylaştırdığı gibi bunlara kısa sürede uyum sağlanmasına da imkan vermektedir. İletişimin işlevlerinden birisi de bireylerin hislerini ve duygularını ifade etmesine izin vermektir. Bu his ve duygular genel ve özel olabileceği gibi işyeriyle de ilgili ya da ilgisiz olabilir. Bireyler ve gruplar birbirlerine içinde bulundukları ruh hallerinden bahsedebildikleri zaman hedeflere ulaşmada daha başarılı olabilirler. Çalışanların işyerinde içinde bulundukları ruh halleri, kendi davranışları kadar diğer insanları, durumları algılamalarını ve değerlendirmelerini de etkilemektedir. Ruh halinin ve duyguların iletilmesi, kurum üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. İnsanlar birbirlerini anlayabildikleri takdirde de birlikte daha iyi performans gösterir ve hedeflerine ulaşabilirler.



Bizde, 'Etkin İletişim & İnsan İlişkileri – GÜLÜMSEMENİN BÜYÜSÜ' zirvesi kapsamında, farklı bakış açıları, değerlendirmeler ve örneklerle, değerli konuşmacılarımızın aktarımlarını katılımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz.



"Stand-Up tadında bilgi tam kıvamında" mottosuyla bir "iş tiyatrosu" konseptinde geçecek programda interaktif boyutta etkileşimde olacağımız konular:



İlk Bölüm:



İletişimde Gülümsemenin Önemi.



Beden Dilinde Gülümseme.



Önyargılardan Sıyrılmak.



Etkin İletişimin Altın Kuralları.



İletişim Kazaları.



Diyaloglarımız Aynamızdır.



Gülümsemek Bize Neler Kazandırabilir?



Gülümsemek Güven Verir.



Gülümseyerek Fark Yaratın.



Fark Yaratmak İçin "Farkında" Olun.



Farklı Bakabilmenin Önemi.



Gülümsemek Karşınızdaki Kişiye Kendisini "Değerli" ve "Özel" Hissettirir.



İnsanlar Aldıkları Hizmetten Daha Önce Duygularını Hatırlarlar.



Gülümsemek, İki İnsan Arasındaki En Kısa Mesafedir.



Hayata Gülümseyin…



İkinci Bölüm:



İfade Nedir?



Doğru Bir İfade'nin Özellikleri Nelerdir?



İfade Ederken Nelerden Kaçınmalıyız?



İfademizi Etkileyen İç ve Dış Faktörler Neler?



Ya İfademizi Güçlü Kılan Unsurlar?



Nasıl İfade Ettiğimizin, Kendi İfademizin Farkında Mıyız?



Bedenimizi ve Ruhumuzu Bir Virtüöz Gibi Nasıl Kullanabiliriz?



Müzik ve Dans, İfade Yeteneğini Geliştirmekte Ne Kadar Etkili?



En Son Ne Zaman Sahiden Kendini İfade Ettin?



Bir İfade Değişir, Çok Şey Değişir! Her Şey Değişir...



Üçüncü Bölüm:



İletişimin Sac Ayakları



İnsanları Tanıma Sanatı



Pozitif Güdüleme ve Bilinç Altı Yönetimi



Görselleştirme (Visualising) Tekniğinin Kullanımı



Kelimelere/İfadelere Tonlama ve Duygu Katma



Beden Dilinin Kullanımında Kritik İp Uçları



Motive Olma ve Motive Etme Sanatı



Hitabet ve Etkili Sunumun Yapı Taşları



İkna Teknikleri Yoluyla Etkileme Sanatı



Kişisel Marka Yönetiminin ABC si



Stres Yönetimi



Psikolog Kutay Ürkmen



Hayat felsefesini; "Sık ve çok gülmek, zeki insanların saygısını ve çocukların sevgisini kazanmak, dürüst eleştirilerin takdirine layık olup, kıskanılacak her güzelliği takdir edebilecek olgunluğa ve yanlış arkadaşların ihanetine katlanabilecek kudrete sahip olmak" şeklinde ifade eden Psikolog Kutay Ürkmen, ilk orta ve lise eğitimini İzmir Karşıyaka'da tamamladıktan sonra 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.



Hacettepe Üniversitesi'ndeki psikoloji lisans eğitimiyle eş zamanlı olarak pedagojik formasyon eğitimi almış ve Endüstri Psikolojisi uygulama örneklemi olarak seçilen meslek gruplarına yönelik araştırmalar yapmış ve analiz raporları hazırlamıştır. Askerlik hizmetini 1994-1996 yılları arasında Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda Psikolog olarak tamamlamış, askerlik görevi boyunca çeşitli ölçme ve değerlendirme çalışmalarının yanı sıra travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), antisosyal kişilik, Vietnam Sendromu, konversiyon bozukluğu ve anksiyete bozuklukları konularında çalışmalar yapmıştır.



Askerlik görevi sonrasında Koç Holding bünyesinde uzun yıllar yönetici olarak çalışmış, yöneticilik kariyeri boyunca çalışanlarına ait eğitim ve gelişim planlamalarının yapılması, performans değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yapmış ve grup liderliği, çatışma yönetimi, çalışan motivasyonu, endüstriyel psikoloji zemininde işyeri veriminin arttırılmasına yönelik lokal eğitimler vermiş ve 2003 yılında Georgia State University'den Prof. Dr. Sevgin Eroğlu tarafından düzenlenen "Yönetici Geliştirme" sertifika programına katılmıştır.



Türk Psikologlar Derneği aktif üyesi olan, halen İzmir'deki 2 yerel dergide düzenli olarak köşe yazıları yayımlanan ve bu güne dek STAR TV., CNN Türk, Cine 5, TGRT Haber gibi bir çok ulusal TV kanalında ve onlarca yerel TV kanalında, 100'den fazla programda canlı yayın konuğu olan Kutay Ürkmen, yeni yerlerin keşfine ilişkin duyduğu heyecan, mutfaktaki üstün becerisi, kızı Zeynep'e, denize ve sahneye olan tutkusunun yanı sıra, şu günlerde "Ne Haliniz Varsa Gülün" isimli kitabının son hazırlıklarıyla ilgilenmektedir.



Kutay Ürkmen, özellikle, bu güne dek 420'den fazla sunumda ve toplamda 40.000'den fazla katılımcıyla paylaşma şansı bulduğu "Gülümsemenin Büyüsü" başlıklı Farkındalık / Motivasyon Semineri ile tanınmakta olup profesyonel iş hayatına serbest psikolog ve eğitimci kimliğiyle devam etmektedir.



Bay İfade Volkan Akay



Türkiye'nin İlk ve Tek İfade Eğitmeni ve Motivasyon Konuşmacısı, Ünlü Televizyon Programlarının İçerik Yönetmeni, Yazar ve Seslendirmen...



İstanbul Şişli' de doğan, küçük yaşlardan beri Yeniköy'de yaşayan Volkan Akay, 1999'da İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olmuştur. Medya mensubu olarak başladığı (Muhabir, Editör, Tv Program Yapımcısı, İçerik Yönetmeni, Program Danışmanı, Seslendirmen (Warner Bross tescilli)) ve uzun yıllar birçok ünlü isimle programlar yaparak sürdürdüğü kariyerine EĞİTMEN olarak devam etmektedir. Yayınlanmış iki kitabı bulunan Volkan Akay, ('Bir Sonraki Zor Gelmeye Başladı Artık', 'İlham Veren Kadın') Eğitim camiasında BAY İFADE olarak tanınmış ve kendine özgü anlatım teknikleriyle izleyen herkesi kendine hayran bırakmıştır.



