Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
Eğitimin AmacıKüresel krizlerin de olumsuz etkisiyle hızlı değişime uğrayan satış ve satın alma yönetimlerinde biriken stres, işletmelerin karlı karar alma sürecini etkileyebilmekte, satış ve satınalma sorunlarını da beraberinde getirmektedir.
Eğitimin Amacı
Küresel krizlerin de olumsuz etkisiyle hızlı değişime uğrayan satış ve satın alma yönetimlerinde biriken stres, işletmelerin karlı karar alma sürecini etkileyebilmekte, satış ve satınalma sorunlarını da beraberinde getirmektedir.
İnsan ömrünün uzayıp, firma ömürlerinin kısaldığı bir dünyada doğru alıp, doğru satabilmek,"Alırken Kazanabilmek"felsefesine uygun değişimler yapmak zorunluluğu yaşanmaktadır.
Satışta ve satın almada başarı, müşteri ile uzlaşmanın sağlanması, gerektiğinde sıkı bir biçimde pazarlık yapabilmesine bağlıdır. Uzlaşma ver pazarlık müşteri ile ilk temastan başlayarak satışın bağlanmasına kadar her aşamada ürünün niteliğinden fiyatına, teslim süresinden garanti süresine kadar hemen her konuda gerekebilir.
Programın amacı, satışçılara ve satın almacılara satışın bağlanması, satın almanın gerçekleşmesi için yaşamsal bir gereklilik niteliğindeki "Uzlaşma sağlama ve pazarlık yapma becerileri konusunda katkı sağlamaktır.
İki modül halinde uygulanacak olan eğitimde müzakere ve pazarlık teknikleri yanı sıra bunlara bağlı olumlu ve olumsuz etkiler ile kişisel katkıların önemi de vurgulanacak, müzakerenin "Münakaşa" ya dönüşmemesi konusunda alınacak tedbirler öğretilecektir.
Eğitim uygulamalı ve rol play çalışmalı olarak sunulmaktadır.
Kimler Katılmalı
Satınalma ve satış yöneticileri, satınalma çalışanları, satış konusunda çalışan kişileri müşteri ile bire bir görüşen kişiler, müzakere ve pazarlık teknikleri konusunda kendisini yetiştirilmek isteyen personel
Detaylı bilgi için : http://www.biymed.com/egitim/etkili-pazarlik-ve-muzakere-teknikleri.htm
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Titanic City Hotel
Mekan Adresi : Lamartin Cad. No 47
Başlangıç Saati : 20.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır