Etkili Olan Rüzgarın Fındığa Verdiği Zararın Hasar Tespit Çalışması Yapıldı

Giresun'da etkili olan kuvvetli rüzgarların fındıkta endişelendirecek kadar hasara yol açmadığı açıklandı.



Fındık üreticilerini endişelendiren kuvvetli rüzgarların ardından Keşap Fındık Üreticileri Birliği hasar tespit çalışması yaptı. Fındıkta hasar tespitinin ardından yapılan açıklamada zararın yüzde 2 seviyelerinde olduğu açıklandı. Rüzgarın sebep olduğu hasar tespitinin fındık rekoltesinin önemli ölçüde etkileyecek boyutta olmadığını açıklayan Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin "Karadeniz'de fındık alanlarının önemli bir bölümünün kuzeyde olduğunu göz önüne aldığımızda birkaç gün boyunca bölgemizde etkili olan kuzey rüzgarları fındık üreticilerini oldukça endişelendirdi. Bunun üzerine Fındık Üreticileri Birliğimize bağlı uzmanlarımızla sahada bir tespit çalışmasına çıktık. Yaptığımız inceleme sonucunda endişelendirecek bir hasarın olmadığı görüldü. Rüzgarın hakim olduğu önemli bölgelerde tespit yaptık. Yapılan bu tespitler sonucunda, rüzgarın fındığa olan etkisinin, yüzde 2'nin altında kaldığını, bununda genel rekolteye etkisinin çok az olduğu görüldü. Bu durumun olağan ölçülerde olmaktadır. Ancak fındık hasat dönemine kadar daima riski bulunan bir ürün olduğunu da hatırlatmakta fayda vardır" dedi. - GİRESUN