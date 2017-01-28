Etkili Olan Kar Yağışı Hayatı Felç Etti

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle şehir merkezinde hayat durma noktasına geldi.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle şehir merkezinde hayat durma noktasına geldi.

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Kar, Muş