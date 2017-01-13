Etkili İletişim ile Kazanmanın Yolları

Yeni bir iş mi kurdunuz? ya da yeni bir işe mi başladınız? ya da mevcut ekibiniz veya takım arkadaşlarınızla birlikte performansınızı nasıl arttıracağınız konusunda kafanız mı karışık?
Toplum olarak iletişim kurmanın zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun da hem iş hem de özel hayatımızdaki olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Yapılan araştırma sonuçlarına göre İletişim tekniklerinin doğru kullanıldığı ortamlarda performans artışı olmakta ve bireyler arası ilişkiler de daha sağlıklı kurulmaktadır.
Bu seminerde Psikolog & Psikoterapist Tuğçe Isıyel katılımcılara etkili iletişim becerileri kazandırarak, ikili ilişkilerde ihtiyaç duyduğu kendisini, ötekinin/diğerinin yerine koyarak karşısındakini anlayabilmesi ve hissedebilmesi olarak tanımlanan empati anlayışını benimsemesini sağlayacak.
Eğitim içeriği:
İletişim Nedir?
İletişim Engelleri
Savunucu İletişim
Yanlış Anlaşılma
Sen Dili/Ben Dili
İletişim Kazaları
Etkin Dinleme
Eğitmen Hakkında:
Tuğçe Isıyel
İstanbul Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Londra'da Middlesex University'de psikanalizle ilgili bir sertifika programını tamamladı. İçgörü Psikoterapi Merkezi'nde Psikanalist Yavuz Erten'in "Psikanalizden Psikodinamik Terapilere" eğitim programına katıldı.
İstanbul Mika Psikoloji'de genç- yetişkin, aile ve çift alanında psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Seanslarında psikodinamik, sistemik ve pragmatik eksperiyantal yönelimli olarak çalışmaktadır.
Psikeart, Sabitfikir, Varlık, Radikal Kitap, Bianet, Birgün gibi çeşitli dergi ve gazetelerde inceleme, deneme, eleştiri türünde yazıları yayımlanmaktadır.
Katılım kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır.
Kaydın kesinleşmesi için eğitim ücretinin yatırılması gerekmektedir.
Ücret:
Erken Kayıt ücreti 80TL
Kapıda ödeme 100TL
Ödeme şekli:
Havale:
Havale için hesap bilgileri:
Çekirdek Eğitim Danışmanlığı Gıda Turizm Pazarlama Hiz. Ltd. Şti.
Denizbank Kızıltoprak Şubesi
TR85 0013 4000 0071 2920 3000 02
Mail Order:
Mail order ile ödeme yapmak için mine@start-ist.com adresine mail atmanızı ve size gönderilecek mail order formunu doldurmanızı rica ederiz.
Biletino:
http://bit.ly/2iFLGOE
Etkili İletişim ile Kazanmanın Yolları
Yeni bir iş mi kurdunuz? ya da yeni bir işe mi başladınız? ya da mevcut ekibiniz veya takım arkadaşlarınızla birlikte performansınızı nasıl arttıracağınız konusunda kafanız mı karışık?Toplum olarak iletişim kurmanın zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz.
Yeni bir iş mi kurdunuz? ya da yeni bir işe mi başladınız? ya da mevcut ekibiniz veya takım arkadaşlarınızla birlikte performansınızı nasıl arttıracağınız konusunda kafanız mı karışık?