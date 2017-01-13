Etkili İletişim ile Kazanmanın Yolları

Yeni bir iş mi kurdunuz? ya da yeni bir işe mi başladınız? ya da mevcut ekibiniz veya takım arkadaşlarınızla birlikte performansınızı nasıl arttıracağınız konusunda kafanız mı karışık?



Toplum olarak iletişim kurmanın zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun da hem iş hem de özel hayatımızdaki olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Yapılan araştırma sonuçlarına göre İletişim tekniklerinin doğru kullanıldığı ortamlarda performans artışı olmakta ve bireyler arası ilişkiler de daha sağlıklı kurulmaktadır.



Bu seminerde Psikolog & Psikoterapist Tuğçe Isıyel katılımcılara etkili iletişim becerileri kazandırarak, ikili ilişkilerde ihtiyaç duyduğu kendisini, ötekinin/diğerinin yerine koyarak karşısındakini anlayabilmesi ve hissedebilmesi olarak tanımlanan empati anlayışını benimsemesini sağlayacak.



Eğitim içeriği:



İletişim Nedir?



İletişim Engelleri



Savunucu İletişim



Yanlış Anlaşılma



Sen Dili/Ben Dili



İletişim Kazaları



Etkin Dinleme



Eğitmen Hakkında:



Tuğçe Isıyel



İstanbul Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Londra'da Middlesex University'de psikanalizle ilgili bir sertifika programını tamamladı. İçgörü Psikoterapi Merkezi'nde Psikanalist Yavuz Erten'in "Psikanalizden Psikodinamik Terapilere" eğitim programına katıldı.



İstanbul Mika Psikoloji'de genç- yetişkin, aile ve çift alanında psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Seanslarında psikodinamik, sistemik ve pragmatik eksperiyantal yönelimli olarak çalışmaktadır.



Psikeart, Sabitfikir, Varlık, Radikal Kitap, Bianet, Birgün gibi çeşitli dergi ve gazetelerde inceleme, deneme, eleştiri türünde yazıları yayımlanmaktadır.



Katılım kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır.



Kaydın kesinleşmesi için eğitim ücretinin yatırılması gerekmektedir.



Ücret:



Erken Kayıt ücreti 80TL



Kapıda ödeme 100TL



Ödeme şekli:



Havale:



Havale için hesap bilgileri:



Çekirdek Eğitim Danışmanlığı Gıda Turizm Pazarlama Hiz. Ltd. Şti.



Denizbank Kızıltoprak Şubesi



TR85 0013 4000 0071 2920 3000 02



Mail Order:



Mail order ile ödeme yapmak için mine@start-ist.com adresine mail atmanızı ve size gönderilecek mail order formunu doldurmanızı rica ederiz.



Biletino:



http://bit.ly/2iFLGOE