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Etkili Bir Üretim ve Kalite Artışı İçin Çalışanlarınızı Mutlu Edin!
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Etkili Bir Üretim ve Kalite Artışı İçin Çalışanlarınızı Mutlu Edin!

Turkcell CIO'su Serkan Öztürk, Turkcell'in yeni projesi olan 'Çevik Dönüşüm'ü anlattı.

Etkili Bir Üretim ve Kalite Artışı İçin Çalışanlarınızı Mutlu Edin!

Turkcell CIO'su Serkan Öztürk, Turkcell'in yeni projesi olan 'Çevik Dönüşüm'ü anlattı.

Kaynak: Dunya.com

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