Etkileşim Çağında Satışın Yeni Kuralları Semineri

Merhaba,



Dünyada, son birkaç yıldaki müthiş bir teknolojik değişime ve bunun sonucu olarak da dönüşüme şahit oluyoruz. Moore kanununda da belirtildiği üzere, değişimin ivmesi çok artmış durumda ve artmaya da devam edecek. Teknolojide bu değişimler yaşanırken, insanlar da değişiyor çünkü yeni nesillerin (1980'den sonra doğan Y ve Z jenerasyonları) istek, beklenti ve yaşam şekilleri, önceki nesillerden (1963 öncesi doğan X ve baby boomers) oldukça farklılaşıyor.



Bu farklılaşmayı gören ve bugün adına "Dijital Dönüşüm" dediğimiz akıllı değişimi gerçekleştiren firmalar, başarı şansını arttırabiliyor. Bu değişimin farkında olmayan veya eski yetersiz alışkanlıklarında direten firmaların, dönüşümü gerçekleştiren firmalara karşı başarılı olma imkanları gittikçe azalacak.



Bu seminerde öncelikli amaç, bu değişimin gerekliliği konusunda farkındalık yaratmak ve eskiyen kurallarla yeni kuralları katılımcılarla paylaşmak.



Genel olarak ele alınacak konu başlıkları şu şekilde:



Değişen Satın Alma ŞekliYeni Nesil MüşteriSık Yapılan HatalarPazaryerindeki DeğişimSatışın Eski KurallarıSatışın Yeni KurallarıSatış SinyalleriNewsJackingKişisel SatışSosyal Ağ Yönetimi



Etkileşim çağında yeni kurallara geçmemiz gerekiyor, aksi halde artık iş yapamaz hale geleceğiz. Bu konuda ön yargılarınızdan kurtulmanızı ve teknolojiden korkmamanızı tavsiye ediyoruz. Seminer sonrası, olası endişelerinizin belirli ölçüde azalacağına ve farkındalığınızın artacağına siz de şahit olacaksınız.



14 Ocak 2017 Cumartesi günü 12: 00'de düzenleyeceğimiz bu etkinlikte sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.



"Etkinliğimiz ücretsiz olup, katılım herkese açıktır."



Büyük Kulüp Genç Girişimciler Komitesi, gönüllülük esasına dayalı olan girişimcilik ekosistemini tanımayı ve tanıtmayı hedefleyen ve 5 yıldır faal olarak çalışan bir gruptur. Global Girişimcilik Haftası kapsamında paydaşlardan biri olan Büyük Kulüp üyelerinden oluşan Genç Girişimciler Komitesi olarak dört yıldır Girişimcilik Zirvesi yapmaktayız. Geçmiş yıllarda sektörel kapsamda yaptığımız zirvelerde birçok saygıdeğer konuğu ağırlama fırsatımız oldu. Evvelki yıl Yatırım ve İnnovasyon ve geçen yıl Sağlıklı Gıda, Franchise ve Markalaşma başlıkları ile yaptığımız panellerimizde ağırladığımız konularımızdan birkaçı şöyledir: Nevzat Aydın, Cüneyt Asan ve Durmuş Döven. Bu etkinliğimiz gazete ve dergi gibi çeşitli medya kuruluşlarında da yer almaktadır.







Sevgi ve Saygılarımızla,



BÜYÜK KULÜP – GENÇ GİRİŞİMCİLER KOMİTESİ