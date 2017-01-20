Etiyopyalı Hristiyanlar Timket Bayramı'nı Kutluyor

ADDİS Etiyopya'da on binlerce Hristiyan, başta başkent Addis Ababa olmak üzere şehrin birçok yerinde Hz. İsa'nın, Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilişinin yıl dönümü için toplandı.



Timket Bayramı da denilen kutlamalar kapsamında renkli kıyafetler giymiş yüzlerce Ortodoks Hıristiyanın toplandığı yerlerden biri de Jan Meda meydanı oldu. Sabah saatlerinden itibaren kiliselerden gelmeye başlayanların katıldığı töreni Etiyopya Ortodoks Kilisesi Patriği Abune Mathias yönetti.



Meydanı dolduran kalabalığa kısa bir vaaz veren Patrik, Etiyopya halkının barış içinde yaşamasını temenni ederek "Kendimizden ve sahip olduklarımızdan hoşnut olmalıyız." dedi ve meydandakileri üzerlerine su serperek kutsadı.





Törene katılan Etiyopya Kültür Bakanı Hirut Woldeselassie de Timket Bayramı'nın sadece bir dini bayram olmadığını ayrıca Etiyopya'nın kültürel mirasını da yansıttığını dile getirdi.



Bir kültür festivali şeklinde geçen töreni çok sayıda turist izledi. Olağanüstü hal nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında geçen törenlerde çok sayıda polis ve asker de görev yaptı.



Yüzlerce yıldır kutlanıyor



Timket Bayramı, Etiyopyalı Hristiyan Ortodoksların her yıl 19-20 Ocak tarihlerinde kutladıkları bir festival.



Etiyopyalı Ortodokslar, Vaftizci Yahya'nın Hz. İsa'yı Ürdün ırmağında yıkayarak vaftiz ettiğine inanıyor. Timkat Bayramı'nın ikinci gününe Ketra Bayramı da deniliyor.



Festival sabah saatlerinde Ortodoksların kiliselere gelmesiyle başlıyor. Kiliselerde ilahiler ve İncil'den pasajlar okunduktan sonra toplu halde törenin kutlanacağı meydanlara gidiliyor.



Bir çadır kuruluyor ve Hz. İsa'yı temsilen bir çocuk çadırın içinde papazalar tarafından yıkanarak vaftiz ediliyor.



Törenin en dikkat çeken yönlerinden biri katılanların birbirinden farklı kıyafetler giymesi. Genellikle beyaz bir entari ve farklı renkteki süslemelerden oluşan kıyafetler giyen kadınlar törene ayrı bir renk katıyor. İkinci gün yapılan törenlerde genç kızlar birlikte dans ederek şarkı söylüyor.



Töreni izleyen genç erkekler beğendikleri kızlara limon atıyor. Kızların bu limonları tutması ise limon atan erkeğin evlenme teklifini kabul ettiği anlamına geliyor.