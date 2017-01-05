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Etiyopyalı Firma Bakır Çubukları Satın Alacak
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105 Asker Eşi İçin Gözaltı Kararı
Etiyopyalı Firma Bakır Çubukları Satın Alacak
5 Ocak 2017 Perşembe 10:57
Etiyopyalı firma topraklama çubuğu ve bakır yassı çubuk için Türk firmalardan fiyat teklifi istiyor.
Etiyopyalı firma topraklama çubuğu ve bakır yassı çubuk için Türk firmalardan fiyat teklifi istiyor
Kaynak:
Dunya.com
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