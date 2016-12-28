Etiyopya-Türkiye Iş ve Yatırım Forumu (2) - Addis

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin Etiyopya'daki en büyük yatırımcı olduğunu belirterek, "Etiyopya'da 2,5 milyar dolarlık Türk yatırımı var. Burada Türk firmalar 30 binin üzerinde istihdam sağlıyor. Etiyopya ile ticari ilişkilerde bizim lehimize olan dengenin Etiyopya lehine bozulmasını istiyoruz. Buraya daha çok Türk yatırımcı gelsin istiyoruz." dedi.



Zeybekci, Etiyopya-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.



Formun iki ülke arasındaki yeni dönemin başlangıcı olacağını belirten Zeybekci, Türkiye'nin Afrika açılımının son derece başarılı bir şekilde ilerlediğini, 5 milyar dolarlık ticaret hacminin 20 milyar dolara yükseldiğini söyledi.



Zeybekci, Türk Hava Yollarının (THY) Afrika'da en çok noktaya uçan bir numaralı havayolu haline geldiğini vurguladı. ?THY'nin Etiyopya'ya geniş gövdeli uçaklarla uçma talebini ileten Zeybekci, bu noktada THY'nin Etiyopya Hava Yolları ile iş birliği yapmasını teşvik edeceklerini söyledi.



Etiyopya'nın 2009 yılından bu yana Afrika'da parmakla gösterilen ülke olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Etiyopya Afrika'da sürekli büyüyen bir fırsatlar ülkesi. İthalatı ve ihracatı da istikrarlı şekilde artıyor. Bugüne kadarki iş yapma ahlakımız kazan-kazan politikasıydı ama Etiyopya ile bu durum farklı. Önce Etiyopya kazansın prensibimiz var." diye konuştu.