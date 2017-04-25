Etiyopya Heyeti Gso'da Sanayicilerle Buluştu

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ekonomik ve Ticaret Diplomatik İlişkiler Müsteşarı Tesfakiros Hailu Gebremariam ve berberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odasında (GSO) sanayicilerle bir araya geldi.



Toplantının açılışında konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi heyeti GSO'da ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını belirterek, Gaziantep'in sanayi ve ticaret kenti olduğunu, bölgenin lokomotifi görevini üstlendiğini söyledi. Ünverdi, Etiyopya ile var olan ticari ve ekonomik ilişkileri daha da ileri noktalara taşımak için her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydederek, "Bu anlamda önümüzdeki günlerde yapılacak bir takım çalışmalarla bu süreç daha da hızlanacak. Ümit ediyorum ki Etiyopya ile önümüzdeki dönemlerde çok güzel işlere imza atacağız" dedi.



Tesfakiros Hailu Gebremariam da Türkiye ile Etiyopya'nın aynı değerler üzerine oturmuş iki ülke olduğunu ifade ederek, "İki ülkenin kültürel birliği de oldukça fazla. İki ülkenin toplam nüfusu şuanda 200 milyona yakın. Ayrıca Etiyopya'nın en büyük üniversitesinde Türkoloji eğitimi veriliyor. Kültürel olarak Türkiye zaten şuanda Etiyopya'nın içerisinde. Etiyopya da Türkiye'nin içerinde yer almak istiyor" diye konuştu. Ekonomi, ticari ve kültürel alanda işbirliğini geliştirmek istediklerini dile getiren Gebremariam, "Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri ülkemizde görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hepiniz oraya yatırıma davet ediyorum" şeklinde konuştu. Toplantıda daha sonra Etiyopya ile ilgili sunum yapılarak katılımcıların soruları cevaplandı.



Toplantı sonunda GSO Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi Tesfakiros Hailu Gebremariam'a yöresel işlemeli kahve takımı hediye etti. - GAZİANTEP