Etiyopya Fetö Okullarını Devretmeye Hazır - Addis

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Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'in basın açıklaması Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, ülkedeki Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların devri konusunda yasal süreci işleteceklerini söyledi.



Desalegn, Etiyopya'da devam eden olağanüstü hal (OHAL) ve siyasi alanda başlatılan reform süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi.



Başbakan Desalegn, AA muhabirinin, ülkedeki FETÖ okullarının durumuna ilişkin sorusuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya ziyaretinde bu konuda talepte bulunduğunu ve kendilerinin de öğrenciler mağdur olmadan okulların devri hususunda yol gösterilmesini istediklerini anlattı.



Son olarak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin ziyaretinde de konunun gündeme geldiğini ve Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) okulların devri için yetkilendirildiği yönünde bilgilendirildiklerini söyleyen Desalegn, Zeybekçi'ye, "Yasal olarak okulların bu vakfa transferini yapmak zorundayız." dediğini aktardı.



Türk hükümetiyle güzel ilişkilere sahip olduklarını ve bu ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade eden Desalegn, "Okullarda çok sayıda kayıtlı öğrenci bulunuyor. Öğrencilerin etkilenmeyeceği yasal bir transferin yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.



Öte yandan, ülkedeki OHAL ve reform süreciyle ilgili bilgi veren Desalegn, OHAL'in başladığı 8 Ekim'den bu yana 22 binden fazla kişinin gözaltına alındığını ve bunların birçoğunun serbest bırakıldığını söyledi. Desalegn, hukuki süreçlerin şeffaf şekilde devam ettiğini belirtti.



Desalegn, OHAL kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Federal Oromo Kongre Partisi Başkanı Merera Gudina hakkındaki soruya da, "Şahıslara odaklanmıyoruz. Etiyopya'da kimse hukukun üstünde değil. Eğer bir kimse hata yaparsa cezasını çeker. Hesap verebilirlik herkes için geçerlidir." şeklinde cevap verdi.



Muhalif partilerle ülke genelinde siyasi uzlaşmanın sağlanması için görüştüklerini kaydeden Desalegn, seçim sistemindeki reform çalışmasının da sürdüğünü ifade etti.