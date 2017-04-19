Etiyopya Dışişleri Bakanı Gebeyehu Mısır'da

Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. İkili heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.