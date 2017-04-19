Etiyopya Dışişleri Bakanı Gebeyehu Mısır'da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu'yu başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda kabul etti.



Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Gebeyehu'yu kabulünde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerine yapılmakta olan Rönesans Barajı konusunun ele alındığı kaydedildi.



Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın diğer ülkelerin içişlerine karışmadığını vurgulayarak, Rönesans Barajı'nın bölümlerinin Nil suları ile doldurulması işleminin Hartum Antlaşması gereğince yapılmasının önemine işaret etmiştir." İfadelerine yer verildi.



Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'in yazılı mesajını Cumhurbaşkanı Sisi'ye ileten Gebeyehu ise iki ülke yönetiminin ve halklarının ikili ilişkileri geliştirmek istediğini dile getirdi.



Nil sularının döküldüğü ülkeler olarak kabul edilen Mısır ve Sudan ile Nil'in kaynağı ülkelerden biri olarak bilinen Etiyopya yönetimleri arasında Rönesans Barajı ile ilgili Eylül 2016'da Hartum Antlaşması yapılmıştı.



Antlaşma gereği uzmanlar, Nil sularının döküldüğü ülkelere olası olumsuz etkilerini de içeren teknik bir çalışma başlattı. Konu ile ilgili araştırma ve incelemelerin önümüzdeki ağustos ayında bitirilmesi bekleniyor.