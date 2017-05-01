Etiyopya'dan Somali'ye "Somali Asıllı" İlk Büyükelçi

ADDİS Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Etiyopya'nın Mogadişu'ya atanan Somali asıllı ilk Büyükelçisi Cemaleddin Mustafa Ömer'in güven mektubunu kabul etti.



Etiyopya devlet televizyonunun haberine göre, Mogadişu'ya atanan Somali asıllı ilk Etiyopya Büyükelçisi Ömer, güven mektubunu Fermacu'ya sundu.



Güven mektubunu kabul eden Fermacu, gerçekleştirilen törende, iki ülke arasındaki ilişkilerden övgüyle söz ederek, tüm alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini vurguladı.



Bu arada Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, çarşamba günü Etiyopya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.