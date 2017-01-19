Etiyopya'da Vaftiz (Epifani) Bayramı - Addis

- Etiyopyalı Hristiyanların ilahiler ve dualar okuması

Etiyopya Ortodoks Tevahedo Kilisesi Patriği Abune Mathias'ın törendeki konuşması

Etiyopyalı Hristiyanların kutsal su ile vaftiz edilmesi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da toplanan Etiyopyalı Hristiyanlar, Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutluyor. Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle 3 gün sürecek kutlamalarda ilahiler ve dualar okundu. Etiyopya Ortodoks Tevahedo Kilisesi Patriği Abune Mathias başkentteki alanda düzenlenen törende konuşma yaptı. Törene katılan Etiyopyalı Hristiyanlar kutsal su ile vaftiz edildi.