Etiyopya'da Ruanda Katliamı'nın 23. Yıldönümü Anıldı - Addis
- Afrika Birliği binasında düzenlenen törene katılanlar Marş okunması, mum yakılması ve slayt gösterisi Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Kwasi Quartey'in konuşması Törene katılan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy Ruanda'nın Addis Ababa Büyükelçisi...
- Afrika Birliği binasında düzenlenen törene katılanlar
Marş okunması, mum yakılması ve slayt gösterisi
Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Kwasi Quartey'in konuşması
Törene katılan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy
Ruanda'nın Addis Ababa Büyükelçisi Tumukunde Gasatura'nın konuşması Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği (AU) binasında, Ruanda Katliamı'nın 23. yıldönümü sebebiyle tören düzenlendi. Törene, Ruanda'nın Addis Ababa Büyükelçisi Tumukunde Gasatura, Afrika Birliği Siyasi İşler Komiseri Cessouma Minata Samate, Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Kwasi Quartey ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy da katıldı. Törene katılan Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Kwasi Quartey ve Ruanda'nın Addis Ababa Büyükelçisi Tumukunde Gasatura konuşma yaptı.
Ruanda'da Tutsi azınlığa yönelik 7 Nisan 1994'te başlayan soykırım birkaç ay içinde 800 binden fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.