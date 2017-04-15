Etiyopya'da Paskalya Hazırlıkları - Addis

- Hayvan pazarında alışveriş yapan vatandaşlar Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, yarın Paskalya Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Son 55 gün boyunca oruç tutan ve hiçbir hayvansal gıda yemeyen Etiyopyalı Ortodokslar, başkent Addis Ababa'nın Sholla Market bölgesindeki pazarlardan inek, koyun, keçi ve tavuk satın alıyor. Paskalya Bayramı öncesi çarşıda hareketlilik yaşandı.