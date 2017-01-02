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Merkato çarşısından detaylar
Satıcılarla röportaj Jülyen takvimine göre Noel'i 6 Ocak'ta kutlayan Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, Noel hazırlıkları için başkent Addis Ababa'daki Merkato çarşısına akın etti. Çarşıda yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmezi olan Noel ağaçları, süsler ve Noel baba oyuncakları, Etiyopyalılar tarafından ilgi gördü.
Etiyopya'da Noel Hazırlıkları - Addis
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Merkato çarşısından detaylar Satıcılarla röportaj Jülyen takvimine göre Noel'i 6 Ocak'ta kutlayan Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, Noel hazırlıkları için başkent Addis Ababa'daki Merkato çarşısına akın etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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