TÜMÜ
Haberler Search
Etiyopya'da Noel Hazırlıkları - Addis

Etiyopya'da Noel Hazırlıkları - Addis

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Merkato çarşısından detaylar Satıcılarla röportaj Jülyen takvimine göre Noel'i 6 Ocak'ta kutlayan Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, Noel hazırlıkları için başkent Addis Ababa'daki Merkato çarşısına akın etti.

Etiyopya'da Noel Hazırlıkları - Addis

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Merkato çarşısından detaylar
Satıcılarla röportaj Jülyen takvimine göre Noel'i 6 Ocak'ta kutlayan Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, Noel hazırlıkları için başkent Addis Ababa'daki Merkato çarşısına akın etti. Çarşıda yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmezi olan Noel ağaçları, süsler ve Noel baba oyuncakları, Etiyopyalılar tarafından ilgi gördü.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads