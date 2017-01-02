Etiyopya'da Noel Hazırlıkları - Addis

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Merkato çarşısından detaylar

Satıcılarla röportaj Jülyen takvimine göre Noel'i 6 Ocak'ta kutlayan Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, Noel hazırlıkları için başkent Addis Ababa'daki Merkato çarşısına akın etti. Çarşıda yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmezi olan Noel ağaçları, süsler ve Noel baba oyuncakları, Etiyopyalılar tarafından ilgi gördü.