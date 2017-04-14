Etiyopya'da Kutsal Cuma - Addis
- Ortodoks Hristiyanların Medhane Alem Katedral Kilisesi'nde toplanarak ayin yapması Etiyopya'daki Ortodoks Hristiyanlar, Paskalya (Easter) bayramı öncesindeki "Kutsal Cuma" etkinliğinde Hz.
- Ortodoks Hristiyanların Medhane Alem Katedral Kilisesi'nde toplanarak ayin yapması Etiyopya'daki Ortodoks Hristiyanlar, Paskalya (Easter) bayramı öncesindeki "Kutsal Cuma" etkinliğinde Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini ve Golgotha'da ölüm yıl dönümünü anmak için başkent Addis Ababa'daki Medhane Alem Katedral Kilisesi'ne akın etti. Kilisede, ayin gerçekleştirildi.