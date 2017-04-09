Etiyopya'da 'Hossana' Günü Kutlamaları - Addis

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Etiyopyalılar St. Urael Kilisesi'ne akın etmesi

Etiyopyalı çocukların başlarına hurma ağacı yaprağından yapılan taç takması

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Ortodoks Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'na bir hafta kala "Hossana" gününü (mutluluk günü) kutlamak için St. Urael Kilisesi'ne akın etti. Aileleriyle birlikte kutlamalara katılan Etiyopyalı çocuklar, başlarına hurma ağacı yaprağından yapılan taçlar taktı.