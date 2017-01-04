Etiyopya'da 10 Bin Mahkum Affedildi

ADDİS Etiyopya'nın Oromo eyaletinde kısmi af ilan edildi.



Ulusal basında yer alan habere göre, Oromo Eyaleti Başkanı Lemma Megeressa, eyalet genelindeki çeşitli hapishanelerde kalan ve tutukluluk cezasının üçte birinden fazlasını çeken 10 bin mahkumun serbest kalacağını belirtti.



Af kararının, müebbet hapis cezası almış ve cezasının 13 yılını hapiste geçirmiş hükümlüleri de kapsadığı kaydedildi.



Oromo eyaleti son olarak Kasım 2015'teki muhalif gösterilerle gündeme gelmişti. Gösterilerin büyümesinin ardından 8 Ekim'de ülke genelinde 6 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, hükümet 2 hafta önce de OHAL sırasında tutuklanan 9 bin 800 kişiyi serbest bıraktığını açıklamıştı.



Ülkenin en büyük eyaleti olan Oromo'da yaşayan halk, 100 milyonluk ülke nüfusunun üçte birine yakınını oluşturuyor.