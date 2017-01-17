Etiyopya Büyükelçisi Workneh'ten Başkan Türkyılmaz'a Ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobezie Workneh, Ticaret ve Ekonomi Sorumlusu Abdela Gultamo Nurı ile beraberindeki heyet Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Türkyılmaz, "Dünya'nın en güzel yerine geldiniz. Yapacağınız yatırımlar ve girişimler ülkenizin menfaatleri doğrultusunda gelişir ise ülkeniz kesinlikle kazançlı çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Büyükelçi ve beraberindeki heyete Mudanya hakkında bilgiler aktaran Türkyılmaz, ziyaret sonunda çeşitli hediyeler takdim etti.

"TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Mudanya'yı çok beğendiğini dile getirerek, Türkyılmaz ve belediye yöneticilerini Etiyopya'ya davet eden Büyükelçi Workneh, ülkesi hakkında bilgiler verdi. Ekonomik yönden gelişmek istediklerinin altını çizen Workneh, Etiyopya'nın Afrika'nın en yüksek büyüme oranına sahip olan ülkesi olduğunu söyledi. Türkiye ile sosyal ve ekonomik alanlarda çok iyi ilişkiler kurduklarının da altını çizen Workneh, "Türk iş adamları ile güzel işbirlikleri yapıyoruz. Türkiye'den öğreneceğimiz çok şeyler var" dedi. Etiyopya'nın tarım, ekonomi, eğitim ve sağlık alanında gerçekleştirdiği çalışmaları da anlatan Workneh, iyi ilişkilerin daha da gelişmesini temenni etti. Workneh, ziyaret sonunda başkan Türkyılmaz'a yörelerine ait kahve hediye etti. Gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Akın Poroy, belediye meclis üyeleri Hüseyin Esen ve Hayati Samast ile BGU Tours Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ünlü de katılım sağladı.

