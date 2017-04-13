Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi Sempozyumu - Yargıtay Birinci Başkanı Cirit

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, adaletin gelişmesi, Türk toplumunda adalet idealinin yaygınlaşmasıyla ilgili kurum olarak birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, "Tüm toplumun inandığı ve güvendiği, güven endeksinin arttığı bir yargı haline gelmekle ilgili önemli çalışmalarımız var." dedi.



Cirit, bir otelde düzenlenen "Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi Sempozyum Programı"nın açılışında konuştu.



Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının, tarihin kültür ocağından çıkan değerler olduğunu belirten Cirit, bu kavramların hiçbir devletin, coğrafyanın ya da ideolojinin tekelinde bulunmadığını söyledi. Cirit, en üst derecedeki yüksek mahkemeleri karakterize eden asıl unsurun, hukuki denetim yapmanın ötesinde, hukukun ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.



Daha iyi bir adalet sistemine ilişkin ideallerin gerçekleştirilmesinde, yüksek mahkemelerin rollerinin son derece kritik ve sorumluluğunun da oldukça ağır olduğunu vurgulayan Cirit, adaletin ve insan haklarının herkes için eşit şekilde sağlandığı evrensel bir hukuk kültürünün oluşturulması gerektiğini bildirdi.



Seçkin hukukçularla yargının temel ögeleri olan yargı etiği, şeffaflık ve yargıya güven temalarını içeren projenin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Cirit, şöyle devam etti:



"Demokratik toplumlarda, yüksek mahkemeler evrensel düzeyde kabul edilen en ileri adalet standartlarını uygulamalı, bu amaçla adalet politikalarına katkı sağlayarak gerektiğinde yol gösterici olmalıdır. Evrensel hukuk kültürünün yüksek mahkemelere yüklemiş olduğu bu yol gösterici olma sorumluluğunun bir gereği olarak 'Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi' hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.



Etik ilkelerin belirlenmesi, içselleştirilmesi ve her kademedeki üye, hakim, savcı ve personel tarafından uygulanması Yargıtayın sorumluluğundadır. Yüksek mahkeme üyeleri, en yüksek etik ve dürüstlük standartlarına sahip olmalı, kurum içi şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamalıdır."



"Yargıtayda şeffaflığın artırılmasına yönelik adımlar atıldı"



Cirit, projede, yüksek mahkeme üyelerinin yanı sıra hakim, cumhuriyet savcısı ve yargı personeli için de etik ilkelerin geliştirilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Projede, Yargıtayın tüm çalışanlarının, kolektif etik bilincine sahip olmasının hedeflendiğini anlatan Cirit, bu ilkeler aracılığıyla yasama ve yürütme mensuplarıyla avukatların ve kamuoyunun yargıyı daha iyi anlamalarının mümkün hale geleceğini dile getirdi.



Cirit, yargıda şeffaflığın, birey ile adalet arasındaki bir köprü olduğunu kaydederek, bu köprünün çok sağlam bir şekilde ve güvenle kurulduğunda bireylerin adalete kavuşabileceğine işaret etti.



Yargının sadece etik ilkelere uygun davranmasının yeterli olmayıp, şeffaflık yoluyla bu durumu toplumun bilgisine sunmasının gerekliliğini vurgulayan Cirit, şunları kaydetti:



"Son dönemde Yargıtayda şeffaflığın artırılmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Örneğin tüm Yargıtay kararları kamunun erişimine açılmış, dosyaların ortalama görülme sürelerinin ve iş süreçlerinin ilgililerle paylaşılması amacıyla yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Projede, toplumun yargıya olan güveninin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler yapılması ve uygun iletişim stratejileri geliştirilmesi öngörülmüştür.



Büyük bir özveri ve çabayla gerçekleştirilen bu sempozyumda yapılacak sunumlar ile grup çalışmalarının, yargı sistemimizde etik kültürünün yerleşmesine ve kökleşmesine çok önemli katkılar sağlayacağı gibi, İstanbul Şeffaflık Bildirgesi'nin ulusal ve uluslararası alanda da genel kabul görmesini kolaylaştıracağına inanıyorum."



"Kendimizin de denetlenebilirliğini halk nezdinde artırdık"



Sempozyum sonrasında gazetecilerin programa ilişkin sorularını yanıtlayan Cirit, Yargıtay üyeleri ve çalışanlarının ne şekilde davranacağının, etik ilkelerinin neler olması gerektiğinin ele alınacağını belirtti.



Cirit, yargıya güvenin ancak şeffaflık ve etik ilkelerle sağlanabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:



"Biz bunun çalışmalarını yürüttük. Geçen yılda da tüm Yargıtay kararlarının kamuya erişimini açmak suretiyle bir nevi kendimizin de denetlenebilirliğini halk nezdinde artırdık. Adaletin gelişmesi, Türk toplumunda adalet idealinin yaygınlaşmasıyla ilgili Yargıtay olarak birçok çalışma yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Tüm toplumun inandığı ve güvendiği, güven endeksinin arttığı bir yargı haline gelmekle ilgili önemli çalışmalarımız var."



Programda, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım da projenin tanıtımını gerçekleştirdi.



Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi Sempozyum Programı, iki gün sürecek.