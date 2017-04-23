CEH eğitimi beyaz şapkalı bilgisayar uzmanları yetiştirme programıdır. Bu eğitimi alan ve bu sertifika ile kariyerine güvenlikçi olarak devam eden uzmanlar becerilerini savunma amaçlı kullanarak görev yaptığı kurum ve kuruluşların saldırıya uğramasını engellemeye veya saldırıları en az zararla atlatılmasını sağlamaya çalışır. Eğitim sunumlar eşliğinde uygulamalı olarak işlenmektedir. Ayrıca katılımcılara kendilerinin yapacağı görevler de verilecektir.. Bu eğitim EC-Council' in düzenlediği 312-50 kodlu sınava hazırlık amacı taşımaktadır.



Eğitmen: Çağrı Polat (Eğitim ve Etkinlikler)



Eğitim Seviyesi: Orta



Ön Gereksinimler: Temel seviye Linux, Ağ ve Güvenlik bilgisi



Eğitim Süresi: 35 saat / 5 gün 09: 00-17: 00



Eğitim Ücreti: 1750 TL + KDV (Peşin) (Ödeme için 0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz..)



Ücrete Dahil Hizmetler:



-2 adet DVD (Kali 2016.2 ve kullanılacak ücretsiz programlar)



-Eğitim boyunca çay/kahve ve atıştırmalık



-5 öğle yemeği



-Ethical Hacking Kitapı (Türkçe)



Sertifika: Eğitime katılım sertifikası verilecektir.



Kimler Katılmalı:



IT güvenlik görevlileri, denetçiler, güvenlik uzmanları, sistem ve ağ yöneticileri, Adli bilişim uzmanları, Bilişim hukuku alanı çalışanları, öğrenciler



Broşür İçin: https: //www.erasistem.com/images/CEH-v9-etik-hacking-egitimi.pdf



Notlar:



-Eğitimlerin açılması için en az 5 kişi katılım zorunluluğu vardır. Bu sayı tamamlanmazsa eğitim bir sonraki kura ertelenir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bornova



Mekan : Originn Coworking



Mekan Adresi : (Adres değişikliği olabilir..) Başlangıç Saati : 24.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Etik Hacking (CEH v9) Eğitimi



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır