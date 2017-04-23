Etik Hacking (Ceh V9) Eğitimi
CEH eğitimi beyaz şapkalı bilgisayar uzmanları yetiştirme programıdır.
CEH eğitimi beyaz şapkalı bilgisayar uzmanları yetiştirme programıdır. Bu eğitimi alan ve bu sertifika ile kariyerine güvenlikçi olarak devam eden uzmanlar becerilerini savunma amaçlı kullanarak görev yaptığı kurum ve kuruluşların saldırıya uğramasını engellemeye veya saldırıları en az zararla atlatılmasını sağlamaya çalışır. Eğitim sunumlar eşliğinde uygulamalı olarak işlenmektedir. Ayrıca katılımcılara kendilerinin yapacağı görevler de verilecektir.. Bu eğitim EC-Council' in düzenlediği 312-50 kodlu sınava hazırlık amacı taşımaktadır.
Eğitmen: Çağrı Polat (Eğitim ve Etkinlikler)
Eğitim Seviyesi: Orta
Ön Gereksinimler: Temel seviye Linux, Ağ ve Güvenlik bilgisi
Eğitim Süresi: 35 saat / 5 gün 09: 00-17: 00
Eğitim Ücreti: 1750 TL + KDV (Peşin) (Ödeme için 0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz..)
Ücrete Dahil Hizmetler:
-2 adet DVD (Kali 2016.2 ve kullanılacak ücretsiz programlar)
-Eğitim boyunca çay/kahve ve atıştırmalık
-5 öğle yemeği
-Ethical Hacking Kitapı (Türkçe)
Sertifika: Eğitime katılım sertifikası verilecektir.
Kimler Katılmalı:
IT güvenlik görevlileri, denetçiler, güvenlik uzmanları, sistem ve ağ yöneticileri, Adli bilişim uzmanları, Bilişim hukuku alanı çalışanları, öğrenciler
Broşür İçin: https: //www.erasistem.com/images/CEH-v9-etik-hacking-egitimi.pdf
Notlar:
-Eğitimlerin açılması için en az 5 kişi katılım zorunluluğu vardır. Bu sayı tamamlanmazsa eğitim bir sonraki kura ertelenir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Originn Coworking
Mekan Adresi : (Adres değişikliği olabilir..) Başlangıç Saati : 24.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Etik Hacking (CEH v9) Eğitimi
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır
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