Eti Sualtı Dünyası Kış Atölyeleri Sona Erdi

Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçirmeleri için düzenlediği 10 değişik çalışmanın yapıldığı kış atölyelerinde eğitim sona erdi. Eti Sualtı Dünyası'nın düzenlediği kış atölyelerinde çocuklara, Eskişehir Yaban Hayatı, Atlas Okyanusu, Hayvanat Bahçesi Tasarımı, Nesli Tükenen ve Tükenmekte Olan Hayvanlar, Hayvan Bakımı ve Sağlığı, Omurgalı Omurgasız Hayvanlar, Sulu Deneyler, Hayvan Tahmin Oyunu, Mikroskop, Ekosistemdeki Kilit Türler eğitimleri verildi. Eğitim ve Etkinlik Birimi yetkilisi Funda Bali, eğitimlere olan yoğun ilgiden memnun kaldıklarını ve atölyelere beş gün boyunca üç ayrı grup halinde 71 öğrencinin katıldığını söyledi.

Atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin velileri, çocuklarının yarıyıl tatilini eğlenerek ve öğrenerek geçirmelerini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.