Eti Maden'in Varlık Fonu'na Devrine Tepki

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında 'Varlık Fonu'na tepki gösterildi. Bandırma Emek Platformu adına konuşan Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan, Eti Maden'in "Varlık Fonu"na devredilmesine karşı çıktı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Bandırma'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler İDO iskelesi önünde toplanarak 300 metre uzaklıkta bulunan Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı 1 Mayıs mitingi saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Alanda konuşan Petrol İş Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan,, Eti Maden'in "Varlık Fonu" na devredilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Kayan'ın konuşması sık sık "Bor vatandır satılamaz", "Bor halkındır halkın kalacak" sloganlarıyla kesildi. Kayan "Bir 'Varlık Fonu' kurdular; Adı varlık, kendisi yoklu fonu olacaktır. KİT'lerden çıkarılıp Varlık fonuna aktarılan kurumlar Hazineye temettü ödemeyi kesecekler, Varlık fonuna aktaracaklar. Varlık fonuna gelecek paranın nereden geleceği belli. Fakat nereye harcanacağı belli değil" dedi.



Varlık Fonu'na alınan kurumların ipotek gösterilerek kredi alınacağını iddia eden Kayan, "Diyorlar ki; yol, köprü, Kanal İstanbul yapacağız. Yola köprüye karşı değiliz. Mevcut sistemde de yapıyorsun. Ancak amaç farklı. Bu kurumlar ipotek gösterilerek kredi alınacak. Krediyi ödeyemediğin zaman bu kurumlar satılacak. Endişemiz budur. Bundan dolayıdır ki, 'Varlık Fonu'na karşıyız" diye konuştu.