Eti Bakır Samsun İşletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesindeki Eti Bakır Samsun İşletmesinin bakır filtreleme bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine işletmeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın sonucu işletmede hasar oluştu.
Eti Bakır Samsun İşletmesinde Yangın
Eti Bakır Samsun İşletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eti Bakır Samsun İşletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.