Eti Bakır'ın Mazıdağı Yatırımına Devlet Desteği

Eti Bakır AŞ'nin Mardin'in Mazıdağı ilçesine yapılacak metal geri kazanım ve entegre gübre tesisine, proje bazlı devlet desteği sağlanacak.



Bakanlar Kurulunun Eti Bakır tarafından Mazıdağı'nda inşa edilecek metal geri kazanım ve entegre gübre tesisi ile bu tesis için İnebolu Limanı, Samsun Limanı, Dilaver Barajı su hattı ve doğalgaz boru hattında yapılması gereken işlerin proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 26 Kasım 2016'dan itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.



Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 2 milyar 884 milyon lira, ilave istihdamı 900 kişi olan projenin yatırım süresi 4 yıl olarak belirlendi. Proje bu sürede tamamlanamazsa, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2 yıla kadar ek süre verilebilecek.



Genişletme, entegrasyon ve ürün çeşitlendirme için hayata geçirilecek proje kapsamında yıllık 650 bin ton sülfürik asit, 150 bin ton fosforik asit, 75 bin ton amonyak, 325 bin ton diamonyum fosfat, 750 bin ton nitrat fosfat kompoze, 6 bin 740 ton kobalt karbonat, 2 bin 530 ton çinko karbonat, bin 990 ton katot bakır, bin 540 kilogram gümüş, 534 kilogram altın, ilave 1 milyon 189 bin ton fosfat kayası istihracı üretilmesi planlanıyor.



Karar kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi desteği verilecek proje için kurumlar vergisinde indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 130, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilme oranı yüzde 100 olarak uygulanacak.



Yatırım için, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl gelir stopajı desteği, 250 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl faiz desteği veya kar payı desteği de sağlanacak.