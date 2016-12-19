Ethem Sarısülük'ü Vuran Polis Kaç Yıl Ceza Aldı? Ethem Sarısülük Kimdir?

Ethem Sarısülük'ü vuran polisin kaç yıl ceza aldığı merak ediliyor. Ethem Sarısülük kimdir sorusunun cevabı haberimizde. Gezi Parkı olayları sırasında öldürülen Ethem Sarısülük'e ilişkin davada yargılanan polis Ahmet Şahbaz'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi; mahkeme cezayı para cezasına çevirdi. Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

ETHEM SARISÜLÜK'Ü VURAN POLİS TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

Ethem Sarısülük'ü vuran tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme başkanı, heyet tarafından delillerin ayrıntılı olarak incelendiğini, tarafların dinlenildiğini, araştırılacak başka bir husus kalmadığı için davayı karara bağlayacaklarını söyledi.

SON SÖZ: KASITLA HAREKET ETMEDİM

Ethem Sarısülük davası ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Her iki tarafın birer avukatına söz verilmesinin ardından son sözü sorulan sanık Şahbaz, "İstediğim, konunun özüne bakılması, adaletli karar çıkması. En ufak kasıtla hareket etmedim. Eylemci grubun yoğun saldırıları kayda geçmiştir. Havaya ateş ettim. Yoğun şekilde taşlara maruz kaldım. Ağaç kütüğü, beton kolonu değilim. O kadar taş atıldı. Bir olumsuzluk yaşanmaması için silahı havaya tuttum. Bu kaza yaşanmışsa eylemcilerin beni taşlamasından olmuştur." dedi.

1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ, PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a, "Meşru müdafaada kastı aşarak ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hapis cezası, 10 bin 100 lira adli para cezasına çevrildi. Karar sonrası müşteki avukatı ve yakınları, "Para cezası mı veriyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davayı gören Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a, "Haksız tahrik altında adam öldürmek" ve "Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası vermişti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kararı usulden bozmuştu. Daire, bazı tanıkların yargılama aşamasında dinlenmemesini, olayla ilgili temin edilen tüm görüntülerin mahkeme huzurunda izlenmesi gerekirken nerede izlendiği ve içeriği tutanaklardan anlaşılamayan görüntülerin hükme esas alınmasını bozma gerekçesi saymıştı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının başvurusu doğrultusunda nakil talebini kabul etmiş ve davanın Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı.

ETHEM SARISÜLÜK KİMDİR?

1986 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinde Türkmen Alevi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1991 yılında ailesi ile birlikte Ankara'ya göç ettiler. Babası Muzaffer Sarısülük edebiyat öğretmeniydi. Ancak çeşitli nedenlerle öğretmenlikten istifa ederek Çorum'un kırsalında tek başına yaşamaya başladı. Babası teknolojiden uzak ve vejetaryen bir yaşam sürdürmektedir. Annesi Sayfı Hanım temizlik işleri ile geçimini sağlamaktadır. Üç erkek bir kız kardeşiyle yoksul bir çocukluk geçirdi. İlkokulu Kınık İlköğretim okulunda tamamladı ve lise öğrenimine Abidinpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde başladı; ancak devam edemedi. Ardından Tuzluçayır Lisesi'nde eğitime başladı; ancak ikinci sınıfta bıraktı. Bu okuldayken parasız eğitim protestoları esnasında göz altına alındı. Liseden sonra kargoculuk, hamallık gibi işlerde çalıştıktan sonra kaynak işçisi olarak OSTİM'de çalıştı. Bir dönem Hakkari'de bir karakol inşaatında çalıştı.

Ankara'daki Gezi Parkı eylemi sırasında bir polis memuru tarafından başından ağır yaralanan Sarısülük, 14 gün yoğun bakımda kaldı. 12 Haziran tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Ethem Sarısülük, 14 Haziran 2013 tarihinde saat 15.15'te Ankara Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yapılan otopside mermi çekirdeğinin beynin içinde olduğu rapor edilmiştir.