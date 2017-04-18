Etb ile Erzurum İşkur Arasında İş Birliği Protokolü
Erzurum Ticaret Borsası (ETB) ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü tarafından "İŞKUR Hizmet Noktası" protokolü imzalandı.
Erzurum Ticaret Borsası (ETB) ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü tarafından "İŞKUR Hizmet Noktası" protokolü imzalandı.
ETB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İŞKUR Hizmet Noktası" protokolü kapsamında, ETB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Yeşilyurt ile Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürü Recep Demir arasında imzalanan protokolle iş birliği anlaşması hayata geçirildi.
Söz konusu protokolle iş verenlere yönelik etkili iş veren danışmanlık hizmetleri, iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücü temin edilmesine yardımcı olmak için danışmanlık hizmetleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlara yönelik kurs düzenlenmesi ile mesleki eğitim ve tecrübe kazandırılma çalışmaları gibi birçok alanda hizmet verilmesi amaçlanıyor.