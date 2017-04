Eta Silahlarını ve Cephanelerini Teslim Etti

İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısındaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için 59 yıldır mücadele eden ETA örgütü, silahlarını teslim etti.



Örgüte ait olan ve toprak altında gömülü tutulan cephaneliklerin listesi, Bask bölgesindeki bir sivil toplum örgütünün temsilcileri ve uluslararası gözlemciler tarafından Fransız polisine teslim edildi.



#BREAKING Weapons, hundreds of kilos of explosives found at ETA sites: France— AFP news agency (@AFP) April 8, 2017



ETA'nın verdiği listede 8 cephanelik olduğu ve içlerinde 120 silah ile 3 ton patlayıcı malzeme bulunduğu açıklandı.



Basque group ETA – key dates in history as separatists promise to completely disarm https: //t.co/3OoN5bOskz #ETA pic.twitter.com/vRfitTSFVX— AFP news agency (@AFP) April 8, 2017



İspanya: Medyatik şov



İspanya hükumeti, yarım asrı aşkın süredir bağımsızlık mücadelesi veren ETA'nın (Bask ülkesi ve Özgürlük) silah ve patlayıcılarının yerlerini Fransız makamlarına bildirmesini "medyatik şov" olarak değerlendirdi.



İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, "ETA mağlubiyetini küçültmek için medyatik işler yapmak yerine mağdurlarından özür dileyip, bir daha ortaya çıkmamak üzere kendini feshetmelidir" dedi.



Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde olan ETA'nın silahsızlanmayla, kendine siyasi bir çıkar sağlamayı amaçladığını savunan Zoido, "Teröristler, İspanya hükümetinden hiçbir iyi niyet bekleyemezler. Terör örgütü tarafından bu cumartesi günü yapılan şey, İspanyol demokrasisi, uluslararası işbirliği, güvenlik güçleri, siyasi birlik ve yasalar tarafından tamamen mağlup edilmelerinin sonucundan başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.



Fransa: Büyük bir adım



Diğer yandan Fransa İçişleri Bakanı Matthias Feki, ETA'nın tek taraflı olarak silahsızlanmasını ve sivil arabulucular aracılığıyla örgüte ait 8 cephaneliğinin yerlerinin Fransız polisine bildirmesini "Büyük bir adım" olarak yorumladı.



Fransa İçişleri Bakanı, cephanelerin çıkarılması için özel ekiplerle birlikte Fransız ve İspanyol güvenlik güçlerinin ortak görev yapacağını kaydetti.



#Basque militants #ETA surrender arms in end to decades of conflict https: //t.co/NsALnIUUlw pic.twitter.com/SYHp9A13eZ— The Straits Times (@STcom) April 8, 2017



Fransa İçişleri Bakanı ayrıca, "Bu çok önemli günde, başta polis ve jandarma mensupları olmak üzere tüm terörizm mağdurlarını da saygıyla anıyoruz" dedi.



Öte yandan ETA'nın silahlarını teslim etmesine destek vermek amacıyla bazı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Bayona kentinde etkinlikler düzenlendi.



ETA 858 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor



İspanya'da 1958 yılında kurulan ve ilk silahlı eylemini 1961 yılında gerçekleştiren ETA, bugüne kadar 858 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.



ETA'nın tek taraflı olan silahsızlanmasında hiçbir müzakereye girmeyen İspanya ve Fransa, son 7 yılda düzenlenen ortak operasyonlarda 140'a yakın ETA üyesini yakalamıştı.



Madrid ve Paris hükumetleri sık sık ETA'dan kendini feshedip, tamamen ortadan kalkmasını iste



