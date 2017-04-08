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Eta Silahları Teslim Etmeye Başladı
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Eta Silahları Teslim Etmeye Başladı

Ayrılıkçı ETA örgütü, silahları teslim etmenin ilk adımı olarak Fransız polisine Fransa'daki 12 silahın yerlerini içeren bir liste verdi.

Eta Silahları Teslim Etmeye Başladı

Ayrılıkçı ETA örgütü, silahları teslim etmenin ilk adımı olarak Fransız polisine Fransa'daki 12 silahın yerlerini içeren bir liste verdi.

Kaynak: Dunya.com

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Fransa, Polis, Eta