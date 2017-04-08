Eta Silahları Teslim Etmeye Başladı
Ayrılıkçı ETA örgütü, silahları teslim etmenin ilk adımı olarak Fransız polisine Fransa'daki 12 silahın yerlerini içeren bir liste verdi.
-
2. elde yeni dönem başlıyor! Her isteyen satamayacak
-
Yazıcıdan ayakkabı üreten dev firma inanılmazı başardı
-
Para bulunmayan ülkede düğün takılarını kredi kartıyla ödeme dönemi
-
KOBİ'lere müjde! Nefes kredisi masrafları düşürüldü
-
Yabancıya, gurbetçiye KDV'siz konut geliyor
-
Hükümetten dolarla ilgili kritik açıklama!
-
Suriye'yi vuran Trump Türkiye'nin yoluna taş koydu