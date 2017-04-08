Fransa ve İspanya'da Faaliyet Gösteren ETA, Silahları Polise Teslim Etti

Fransa ve İspanya topraklarındaki Bask ülkesinin bağımsızlığı için 40 yılı aşkın bir süredir mücadele eden ETA, bugün silahlarını teslim etmeye başladı. Ayrılıkçı örgüt, silahları teslim etmenin ilk adımı olarak Fransız polisine Fransa'daki 12 silahın yerlerini içeren bir liste verdi.

İSPANYA'YA GÖRE PROPOGANDA

Bask hükümetinin onayıyla Ram Manikkalingam tarafından koordine edilen Ulusal Doğrulama Komitesi'nin de bugün ETA'nın silah bırakmaya başladığını teyit etmesi bekleniyor.

ETA'nın silahsızlanması sonucunda cezaevinde ETA militanlarının içinde bulunduğu ağır koşulların düzeltilebileceği söyleniyor. Fakat İspanya hükümeti ETA'nın silahsızlanmasının dev bir propaganda olduğu görüşünde.

ATEŞKES İLAN EDEN ÖRGÜTLE MÜZAKERE EDİLMEDİ

ETA, 2011'de tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Fakat Fransa ve İspanya hükümetlerinin hiç bir şekilde ETA ile müzakereye yanaşmamıştı. Son yıllarda ise iki ülkede ETA'ya karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülmüş, örgütün pek çok militanı tutuklanmıştı.



BBC'YE MEKTUP GÖNDERDİLER: SÜREÇ SALDIRIYA UĞRAYABİLİR

ETA, dün sabah saatlerinde BBC'ye gönderdiği mektup aracılığıyla bugünü "silahsızlanma günü" ilan etmiş ve tamamen silah bırakacağı yolundaki iddiaları doğrulamıştı. ETA şöyle demişti: "Süreç hala tamamlanmadı. Silahsızlanma yarın gerçekleşecek fakat sürecin hala barış düşmanları tarafından saldırıya uğrayabileceği konusunda uyarıda bulunmak istiyoruz."