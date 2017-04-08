Eta'nın Gösterdiği Yerlerde Yüzlerce Kilo Patlayıcı Bulundu
Paris Savcılığı, ayrılıkçı ETA örgütünün verdiği listede bulunan yerlerde yapılan aramada yüzlerce kilo patlayıcı bulunduğunu bildirdi.
-
Bakan müjdeyi verdi: Dev proje haziranda devreye giriyor
-
2. elde yeni dönem başlıyor! Her isteyen satamayacak
-
50 bin marul tarlada kaldı
-
Yabancıya, gurbetçiye KDV'siz konut geliyor
-
Petek Dinçöz'den değme oryantallere taş çıkan dans
-
Tek umutları Erdoğan! 4 kardeş, tedavi olmazsa yürüyemeyecek
-
Suriye'yi vuran Trump Türkiye'nin yoluna taş koydu