Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Eta'nın Gösterdiği Yerlerde Yüzlerce Kilo Patlayıcı Bulundu
Ara
BİST 88.497 %-0,20
DOLAR 3,7306 %0,50
EURO 3,9255 %-0,74
PARİTE 1,0590 %-0,51
ALTIN 150,41 %0,67
FAİZ 11,48 %0,17
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Eta'nın Gösterdiği Yerlerde Yüzlerce Kilo Patlayıcı Bulundu

Paris Savcılığı, ayrılıkçı ETA örgütünün verdiği listede bulunan yerlerde yapılan aramada yüzlerce kilo patlayıcı bulunduğunu bildirdi.

Eta'nın Gösterdiği Yerlerde Yüzlerce Kilo Patlayıcı Bulundu

Paris Savcılığı, ayrılıkçı ETA örgütünün verdiği listede bulunan yerlerde yapılan aramada yüzlerce kilo patlayıcı bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Paris, Eta