Et ve Sucuk Hırsızlığı

Adana'da kasaptan 800 kilogram sucuk ile 350 kilogram et çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Çiçekli Mahallesi'ndeki kasaptan 800 kilogram sucuk ve 350 kilogram koyun eti çalınması üzerine çalışma başlattı.



Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Tekin T, Sedat A. ve Özcan S. olduğunu tespit etti.



Merkez Seyhan ilçesindeki çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.



Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul ettikleri öğrenildi. Öte yandan ekipler, zanlıların, Pozantı ilçesinde çaldıkları etlerin ve sucukların bir kısmıyla mangal yaptıklarını belirledi.



İşlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.