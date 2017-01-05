TÜMÜ
Haberler Search
Et Pişirme Teknikleri 1

Et Pişirme Teknikleri 1

Uzman eğitmenler eşliğinde eti tanıyıp, farklı pişirme tekniklerini uygulayıp öğreneceğiniz bu workshop'ta kendinize çok şey katacaksınız."Et pişirmenin püf noktası ilk başta eti tanımaktır.

Et Pişirme Teknikleri 1

Uzman eğitmenler eşliğinde eti tanıyıp, farklı pişirme tekniklerini uygulayıp öğreneceğiniz bu workshop'ta kendinize çok şey katacaksınız.

"Et pişirmenin püf noktası ilk başta eti tanımaktır. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eti tanıyıp, farklı pişirme tekniklerini uygulayıp öğreneceğiniz bu workshopta kendinize çok şey katacaksınız."

Taze dana carpaccio, roka, parmesan ile

Wokta tatlı acılı dana eti dilimleri

Izgara tane hardallı antrikot

Izgara hellim salata, balzemik ile

Champion Sos

Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla hazırlayıp yiyebilirsiniz.

Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.

Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.

Derslerin telafisi yapılmamaktadır.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads