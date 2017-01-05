Uzman eğitmenler eşliğinde eti tanıyıp, farklı pişirme tekniklerini uygulayıp öğreneceğiniz bu workshop'ta kendinize çok şey katacaksınız.
"Et pişirmenin püf noktası ilk başta eti tanımaktır. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eti tanıyıp, farklı pişirme tekniklerini uygulayıp öğreneceğiniz bu workshopta kendinize çok şey katacaksınız."
Taze dana carpaccio, roka, parmesan ile
Wokta tatlı acılı dana eti dilimleri
Izgara tane hardallı antrikot
Izgara hellim salata, balzemik ile
Champion Sos
Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla hazırlayıp yiyebilirsiniz.
Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.
Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.
Derslerin telafisi yapılmamaktadır.
Et Pişirme Teknikleri 1
Uzman eğitmenler eşliğinde eti tanıyıp, farklı pişirme tekniklerini uygulayıp öğreneceğiniz bu workshop'ta kendinize çok şey katacaksınız."Et pişirmenin püf noktası ilk başta eti tanımaktır.
Uzman eğitmenler eşliğinde eti tanıyıp, farklı pişirme tekniklerini uygulayıp öğreneceğiniz bu workshop'ta kendinize çok şey katacaksınız.